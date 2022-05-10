Букмекерская контора Paribet (БК Парибет)

Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента регистрации. Пополните свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 500 рублей. Выберите событие для заключения пари с коэффициентом от 1.01. Активируйте Фрибет на своем игровом счете во вкладке «КУПОН», путем нажатия кнопки, заключить пари. В течение 72 часов после расчета пари в личном кабинете, на игровой счет такого Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету. Максимальная сумма Фрибета – 1 000 (одна тысяча) бонусных рублей.

Обзор Paribet

Сейчас БК Парибет почти не связана с предыдущим брендом. Остались только клиенты, счета которых перебрались к новообразованной компании, а также спонсорские договоренности. Букмекер продолжает активно сотрудничать с большим числом спортивных клубов и известных спортсменов.

Иван Беленцов Эксперт сайта За короткий срок работы букмекер успел быстро организовать качественную работу по продолжению обслуживания клиентов. Игроки могут делать ставки по линии, сопоставимой с конкурентами. О букмекерской конторе сейчас не так много информации с позиции ее дальнейших планов. На текущий момент известно, что она планирует вложить более миллиарда рублей в спонсорство спортивных лиг и федераций.

Рейтинг по итогам обзора 4,94/5 4,94 Безопасность 4,9

Безопасность Способы оплаты 4,8

Способы оплаты Поддержка клиентов 4,9

Поддержка клиентов Уровень коэффициентов 4,6

Уровень коэффициентов Рынки ставок 4,6

Рынки ставок Ставки Live 4,7

Ставки Live Бонусы/акции 5,0

Бонусы/акции Ставки с телефона 5,0

Содержание:

Преимущества и недостатки БК

Контора функционирует легально, имея официальную лицензию на ведение деятельности;

Стартовое бонусное вознаграждение и интересные акции;

Доступно мобильное приложение, которое можно установить на обе операционные системы;

Удобный и проработанный раздел со ставками в режиме live;

Широкий выбор из спортивных дисциплин для ставок (всего 30 видов спорта);

Серьезные спонсорские вложения в отечественный спорт;

Большое количество партнеров;

Встречи из самых популярных чемпионатов оснащены прямыми трансляциями;

Сайт выполнен на той же технологии, что и многие другие российские букмекеры, а это упрощает адаптацию к интерфейсу ресурса. Компания только начинает свою деятельность на рынке и опирается лишь на репутацию предшественника;

Роспись для не самых популярных событий ограничивается только основными исходами в ключевых категориях (фора, тотал, результат и точный счет);

Большинство спортивных событий не имеет прямой трансляции, а ограничивается лишь наличием статистики;

Как можно заметить, официальное разрешение на ведение деятельности было совсем недавно переоформлено на новое юридическое лицо

Регистрация в БК Paribet

Для входа в аккаунт букмекерской конторы, пользователю необходимо пройти регистрацию. Создать учетную запись в Парибет БК достаточно просто. При регистрации необходимо придерживаться инструкции ниже:

Для начала следует перейти на paribet ru или посетить ресурс через официальное приложение букмекера; Следующий шаг требует найти кнопку «Регистрация» и кликнуть на нее; Далее откроется окно, где необходимо заполнить три поля (номер мобильного, дату рождения и пароль) и при желании можно указать промокод; Ниже остается поставить галочку, которая подтверждает согласие с правилами и обработкой данных, а потом нажать на кнопку «Далее».

После этого остается только подтвердить номер и завершить создание учетной записи. Теперь пользователю доступен вход в личный кабинет. Следующим этапом станет идентификация клиента.

Администрация постаралась упростить регистрацию, требуя заполнить лишь несколько полей и подтвердить мобильный

Верификация

Верификация необходима для полноценной игры во всех легальных букмекерских конторах. Только после подтверждения личности клиенты получают возможность внести деньги и начать заключать пари. В этом Paribet БК не стала исключением. Процедура идентификации не потребуется, если ранее клиент уже подтверждал свою личность в ЕЦУПС. Достаточно лишь зарегистрироваться по номеру, который используется в данной системе.

В ином случае у клиента есть два способа верификации:

Через сервис «Госуслуги»; Через личный кабинет в букмекерской конторе.

В первом варианте потребуется перейти на сайт ЕЦУПС и пройти там регистрацию. Далее необходимо воспользоваться личным кабинетом и пройти идентификацию через «Госуслуги». Данный сервис будет предложен в качестве доступных, поэтому при наличии подтвержденной учетной записи на государственном портале, личность в конторе будет верифицирована.

Второй способ предлагает загрузить все необходимые документы прямо на сайт в личном кабинете. Для этого нужно перейти в профиль и отправить требуемые фото. После проверки администрация присвоит статус идентификации. Он позволит вводить до 200 000 рублей и выводить до 60 000 рублей в месяц.

Для расширения лимитов необходимо пройти не упрощенную идентификацию, а прийти в салон сотовой связи для полной верификации. В отделах «Евросеть» и «Контакт» услуга называется по-разному, но сотрудники поймут, если необходимо пройти идентификацию для букмекерской конторы. С собой потребуется взять паспорт и деньги на оплату услуги.

Прохождение идентификации выполняется в данном разделе. После подтверждения личности появится такой статус

Пополнение счета Paribet

После полного прохождения регистрации, которое включает в себя идентификацию, клиент может внести средства или сделать заявку на вывод денег. Пополнить игровой баланс можно в несколько действий. Для выполнения депозита достаточно придерживаться следующей инструкции:

Нажимаем на фиолетовую кнопку «Пополнить» или заходим в личный кабинет, выбрав затем раздел «Пополнение и выплаты»; Далее игрок будет перенаправлен на страницу, где в левой части предлагается выбрать способ депозита, а в правой указать желаемую сумму пополнения; После выполнения этих действий остается нажать на кнопку «Продолжить», находящуюся под суммой депозита, и подтвердить транзакцию. Здесь пользователь будет перенаправлен на страницу платежной системы, где требуется ввести код для перевода средств.

Пополнить счет можно прямо с основной страницы сайта, кликнув по соответствующей кнопке и выбрав способ депозита

Вывод средств

С тем, как вывести деньги, вопросов у клиентов тоже не возникнет. Процедура вывода средств мало чем отличается от пополнения. Для получения выигрыша следует выполнить ряд простых действий:

Перейти в личный кабинет и выбрать раздел «Пополнение и выплаты»; В данном разделе необходимо переключиться на вкладку «Выплата выигрыша»; Теперь нужно выбрать платежную систему и указать сумму вывода. Она не может быть ниже 1 000 рублей для банковских карт и менее 100 рублей для электронных кошельков; После выполнения этих действий остается нажать на кнопку «Продолжить», находящуюся под суммой вывода, и подтвердить транзакцию.

В соседней вкладке, под названием «Запросы на выигрыш», можно отслеживать статус заявки на получение выплаты.

Для получения выплаты необходимо использовать те способы, которые использовались для пополнения или же кошелек ЦУПИС. В ином случае появится такое сообщение

Парибет ставки на спорт

В Paribet ставки на спорт предлагается делать на тридцать различных дисциплин. Увидеть все варианты можно перейдя в раздел «Спорт», открывающий полную линию. Виды спорта по привычке располагаются в левой части страницы. Любимые дисциплины можно добавлять в избранное. Над ними есть сортировка событий на прематчевые, live или все сразу.

При клике на кнопку «Все события» откроется дополнительное меню с интересными подборками и возможностью перейти к вариантам, отмеченным в качестве избранных. Также можно выбрать события, имеющие прямой эфир, доступный прямо на сайте и в прилож

Футбол

Главная дисциплина, на которую дает ставки Парибет. Линия на футбол у букмекера очень обширная. Встречаются низшие и региональные лиги различных стран. Роспись для событий главных чемпионатов насчитывает 600-700 вариантов ставок. Для второстепенных турниров этот показатель снижается в два раза, однако все равно предлагает большое количество разнообразных пари. Исходы включают в себя ставки на статистические показатели (включая даже видеопросмотры судьи) и результативные действия игроков.

А вот коэффициенты не самые высокие на рынке. Если для популярных футбольных чемпионатов и стран в котировки закладывается приемлемая маржа в размере 4-5%, то для других лиг она будет в два раза выше. Например, на первый дивизион Венгрии этот показатель составляет 8-9%.

Хоккей

Хоккей тоже представлен на хорошем уровне. Здесь можно найти по линии все известные соревнования. Сюда входят главные европейские и американские лиги. Роспись при этом на такие события очень высокая и включает 500+ исходов. Для международных матчей доступных ставок уже меньше, чуть более ста. Коэффициенты на матчи предлагаются высокие, маржа в районе 5%.

Малопопулярные чемпионаты появляются в режиме лайв. Роспись на них уже заметно ниже, как и котировки. При этом, как и в футболе, по прематчевой линии есть ставки на показатели команд и игроков. В самом низу можно заключать долгосрочные пари на результаты крупных международных турниров и главных лиг.

Теннис

Теннисные соревнования очень разнообразны. Букмекер предлагает большое количество турниров, куда входят топовые состязания и поединки из серии ITF. Маржа на события в первой категории на таком же уровне, как у футбола и хоккея.

А вот роспись здесь часто ограничивается лишь основными исходами. Ее вариативность зависит от турнира, и даже популярные события могут не похвастаться разнообразием доступных ставок. Котировки тоже заметно снижаются в матчах более низкого уровня.

Смешанные единоборства

В единоборствах турнирного разнообразия нет. Вся линия посвящена турнирам по UFC. Хотя по ставкам наблюдается хорошая линия. Кроме заключения пари на основные бои, есть возможность заиграть статистику, дополнительные варианты победы/остановки поединка и роспись турнира. Для каждого ивента дается более ста исходов, доступных в качестве ставки. Коэффициенты на неплохом уровне, маржа на результаты боев составляет 6%.

Баскетбол

Букмекер подойдет тем, кто предпочитает делать ставки на баскетбол. В линии предлагается масса соревнований. От самых популярных до региональных. Роспись при этом на хорошем уровне. Ключевые встречи включают более 200 доступных исходов. Маржа соответствует футболу и хоккею. Аналогично этим спортивным дисциплинам, изменяются котировки и роспись к переходу на менее популярные турниры.

Максимальная и минимальная ставки

У Парибет ставки на спорт можно делать от 30 рублей. Это минимум для заключения одиночного пари. В экспрессе и системе минимальные суммы меняются. В первом варианте ставка доступна от 20 рублей, а второй тип пари требует уже 50 рублей.

Ограничения на максимум ставки зависит от многих условий. На популярные события допускается повышенный размер, а менее известные встречи имеют более низкие ограничения. Кроме того, лимиты могут быть установлены администрацией в индивидуальном порядке, согласно правилам БК.

В купоне пари можно увидеть диапазон сумм, доступных для заключения ставки

Live Ставки (Лайв) Paribet

Так как Парибет букмекерская контора, отвечающая всем современным требованиям, она имеет режим ставок в live режиме. По умолчанию на главной странице показываются топовые встречи в лайв. Их можно отсортировать по дисциплинам и виду основных пари (исходы, двойные шансы, тоталы, форы и голы). Чтобы открыть полностью всю линию событий в режиме реального времени, нужно перейти в раздел «Live».

Сам режим в конторе представлен очень качественно. В live попадают все события по линии, плюс добавляется много других встреч, которые ранее не были представлены в прематче. Коэффициенты при этом остаются на высоком уровне, за исключением непопулярных матчей.

Очень удобное переключение на другой тип ставок, позволяющий заключить пари прямо на главной странице

Бонусы

У Парибет есть основное бонусное вознаграждение и дополнительные акции (обычно связанные с партнерами). Первое вознаграждение направлено на новых клиентов. Они могут получить бонусные 1 000 рублей. Деньги зачисляются в качестве бесплатной ставки на данную сумму. Условия фрибета достаточно просты. Клиент должен пополнить счет минимум на 1 000 рублей и в течение трех дней заключить пари на эту сумму (ставки можно разбить на несколько). После этого, не позже, чем через два дня, игроку дадут бесплатную ставку. Фрибет можно сделать на любое событие, без ограничений.

Среди дополнительных акций стоит отметить страховку экспресса. Если в купоне из шести событий, одно окажется неверным, то букмекер вернет деньги. Главное, чтобы экспресс соответствовал условиям, описанным на странице бонуса.

Один из примеров акции, связанной с партнерами. В данном случае можно поучаствовать в розыгрыше NFT-фигурок

Служба поддержки

На случай возникших проблем или вопросов, пользователи могут обратиться в службу поддержки. Support готов помочь в любое время суток. Для связи с Paribet предлагается использовать:

Горячую линию;

Электронную почту;

Социальные сети;

Онлайн чат.

В самом низу страницы можно найти все способы связи с сотрудниками конторы

Данные БК

Контора принадлежит компании «БК «Фаворит», а ее единственным владельцем стал Александр Удодов, который имеет бизнес в других сферах. Офис организации базируется в Москве, а отдельных ППС у букмекера нет. Он специализируется исключительно на онлайн игре. Деятельность букмекерской конторы продолжается на основании лицензии ФНС РФ под номером 9, выданной еще БК Париматч.

На официальном сайте можно ознакомиться со всеми документами букмекерской конторы

Правила игры в букмекерской конторе

Что касается общих правил, то BK Paribet мало чем отличается от большинства российских букмекеров. Здесь также нельзя играть клиентам, которые не достигли совершеннолетия, а принцип расчета пари одинаков везде. Более подробные правила описаны в соответствующем разделе конторы. Там очень обширный материал, рекомендуемый к изучению перед началом ставок на конкретный вид спорта.

Первые пять пунктов содержат информацию об общих правилах, а остальные посвящены конкретным дисциплинам. Всего здесь пятнадцать крупных разделов

Налогообложение Парибет

Как и во всех легальных российских конторах, данный букмекер выступает налоговым агентом клиентов. Он берет на себя обязательства по уплате налогов с выигрышей, превышающих 15 000 рублей. В обратной ситуации 13% с выплаты должен заплатить клиент самостоятельно, если эта сумма превышает 4 000 рублей.

Официальный сайт

Сайт БК доступен по адресу https://www.paribet.ru/. Ресурс позволяет полноценно пользоваться всем функционалом. По своей технической составляющей страница напоминает другие российские букмекерские конторы (особенно Фонбет). Это обусловлено тем, что сайт выполнен по той же технологии.

Так выглядит главная страница сайта, без учета линии событий ниже

Зеркало букмекерской конторы

Многие могли слышать про зеркало. Оно обеспечивает доступ к заблокированным сайтам. Такая мера применяется к нелегальным конторам, а данный букмекер функционирует официально. У него нет международных аналогов, поэтому для попадания на ресурс не придется использовать рабочее зеркало.

Мобильная версия БК

Отдельно у букмекера разработана мобильная версия. При посещении с телефона страница просто адаптируется под его размеры. В остальном это все тот же сайт, с аналогичными функциями. Со смартфона все разделы хорошо переключаются, и страница имеет быстрый отклик. Вот только в некоторых моментах есть неудобства. Иногда приходится увеличивать масштаб сайта, особенно в момент заполнения купона.

Как видно, отличий от полной версии сайта здесь почти нет. Кроме того, мобильная страница предлагает установить приложение, потому что оно удобней

Приложения для Android и iOS

А вот над чем разработчики оперативно потрудились, так это над новыми приложениями. После ребрендинга компания очень быстро создала софт для ставок с телефона, который можно установить на Айфон или Андроид. Программа куда удобнее мобильной версии. В ней все разделы размещены лучше, а скорость работы приложения на Android и iOS выше.

Приложение Android установить можно с официального сайта. Для этого нужно открыть соответствующий раздел и отсканировать QR-код. После перехода на страницу магазина станет доступна установка софта на смартфон. Приложение iOS доступно в AppStore. Найти его можно там или на сайте букмекера.