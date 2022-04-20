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Онлайн Букмекеры: ставки на спорт и лучшие букмекеры

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133
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5
Основное
Год основания: 2010
Официальный сайт: 1xstavka
Лицензия: Лицензия № 17 ФНС РФ, выданная 1 октября 2010 года
Приложения:
Язык сайта: RU
Телефон: 8(800)500-29-11
Email: info@1xstavka
Запрещенные страны: US
Платежи
Депозит: 50 RUB
Вывод: 100 RUB
Комиссия букмекера:
Валюта счета: RUB
Платежные системы: Visa, MasterCard, МИР, QIWI, Яндекс Деньги +21
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Беттинг
  • Мин. ставка: 20 RUB
  • Макс. ставка:
  • Маржа Условия
Футбол 3% Хоккей 6.5% Теннис 4.3% Баскетбол 3.4%
Киберспорт Да Live-ставки Да Live-трансляции Нет
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Мелбет
5
Основное
Год основания: 2012
Официальный сайт: melbet
Лицензия: Лицензия №25 ФНС РФ, выданная 7 ноября 2012 года
Приложения:
Язык сайта: RU
Телефон: 7(800)707-05-43
Email: support@melbet.ru
Запрещенные страны:
Платежи
Депозит: 100 RUB - 600 000 RUB
Вывод: 1000 RUB - 595 000 RUB
Комиссия букмекера: 0
Валюта счета: RUB
Платежные системы: Visa, MasterCard, МИР, ЦУПИС, Яндекс Деньги +2
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Беттинг
  • Мин. ставка: 50 RUB
  • Макс. ставка:
  • Маржа Условия
Футбол 4.8% Хоккей 6.1% Теннис 6.1% Баскетбол 4%
Киберспорт Да Live-ставки Да Live-трансляции Нет
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109
Марафон
5
Основное
Год основания: 1997
Официальный сайт: marathonbet
Лицензия: Лицензия ФНС России на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах от 12.03.2010 № 14.
Приложения:
Язык сайта: RU
Телефон: 8(800)234-87-44
Email: support@marathonbet; payments@marathonbet
Запрещенные страны:
Платежи
Депозит: от 100 RUB
Вывод: от 450 RUB
Комиссия букмекера:
Валюта счета: RUB
Платежные системы: Visa, МИР, QIWI, Яндекс Деньги, Apple Pay +9
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Беттинг
  • Мин. ставка:
  • Макс. ставка:
  • Маржа Условия
Футбол 2.5% Хоккей 2.5% Теннис 2.5% Баскетбол 2.5%
Киберспорт Нет Live-ставки Да Live-трансляции Да
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Винлайн
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Фрибет 2 000 ₽
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104
Винлайн
5
Основное
Год основания: 2009
Официальный сайт: winline
Лицензия: Лицензия ФНС России №7, полученная 9 июля 2009 года и переоформленная 13 октября 2016 года
Приложения:
Язык сайта: RU
Телефон: 8(800)333-60-47
Email: support@winline
Запрещенные страны:
Платежи
Депозит: 500 RUB - 550 000 RUB
Вывод: 500 RUB - 550 000 RUB
Комиссия букмекера: 0
Валюта счета: RUB
Платежные системы: Visa, МИР, Qiwi, Яндекс Деньги, ЦУПИС +11
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Беттинг
  • Мин. ставка: 50 RUB
  • Макс. ставка:
  • Маржа Условия
Футбол 5% Хоккей 7% Теннис 6.6% Баскетбол 7.4%
Киберспорт Да Live-ставки Да Live-трансляции Да
Дополнительные рынки
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Лига Ставок
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Фрибеты до 10 000 ₽
Все отзывы о БК 105
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Лига Ставок
5
Основное
Год основания: 2008
Официальный сайт: ligastavok
Лицензия: Лицензия No6 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданная Федеральной налоговой службой Российской Федерации 8 июля 2009 года
Приложения:
Язык сайта: RU
Телефон: 8(800)555-44-55
Email: info@ligastavok
Запрещенные страны:
Платежи
Депозит: 100 RUB - 595 000 RUB
Вывод: 100 RUB - 595 000 RUB
Комиссия букмекера: 0
Валюта счета: RUB
Платежные системы: Visa, MasterCard, МИР, Тинькофф Банк, QIWI +12
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Беттинг
  • Мин. ставка:
  • Макс. ставка:
  • Маржа Условия
Футбол 4.9% Хоккей 6.3% Теннис 6% Баскетбол 9.1%
Киберспорт Да Live-ставки Да Live-трансляции Да
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Испанская Примера Испанская Примера
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Кадис - Атлетик Б
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П2: 2.09
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X: 3.8
П2: 2.15
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20:00
Эспаньол - Райо Вальекано
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П1: 2.65
X: 3.3
П2: 2.98
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20:00
Леванте - Севилья
1 прогноз
П1: 3.38
X: 3.58
П2: 2.27
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21 апреля сегодня
Футбол
Английская Премьер-лига Английская Премьер-лига
21:45
Бёрнли - Саутгемптон
2 прогноза
П1: 2.7
X: 3.25
П2: 2.6
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22 апреля завтра
Футбол
Немецкая Бундеслига Немецкая Бундеслига
21:30
Вольфсбург - Майнц
1 прогноз
П1: 2.7
X: 3.34
П2: 2.89
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21 апреля сегодня
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Высшая лига Беларуси Высшая лига Беларуси
17:30
ФК Арсенал Дзержинск - Слуцк
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20:00
Дегерфорс - Хаммарбю
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П1: 3.6
X: 3.8
П2: 1.88
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20:00
Хельсингборг - Эльфсборг
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П1: 3.12
X: 3.4
П2: 2.18
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20:00
ИФК Варнамо - Мальмё
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П1: 5.1
X: 3.94
П2: 1.6
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21 апреля сегодня
Баскетбол
Евролига Евролига
21:00
Барселона - Бавария
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П1: 1.17
П2: 5.5
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21:30
Олимпия Милан - Анадолу Эфес
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П1: 1.91
П2: 1.91
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Сайт о букмекерах и ставках

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Главная цель каждого игрока – выигрыш в букмекерской конторе. Но полагаться на чистое везение нельзя: быть успешным на дистанции позволяют только хорошие аналитические способности. Эксперты «Онлайн Букмекеров» ежедневно составляют подробные прогнозы событий во всех популярных видах спорта – футболе, баскетболе, хоккее, теннисе, смешанных единоборствах – и размещают их в свободном доступе. Изучая профессиональную аналитику, вы научитесь самостоятельно составлять продуманные прогнозы для успешных ставок.

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Школа беттинга и свежие стратегии игры
Иван Беленцов
Иван Беленцов Главный редактор

Ставки онлайн совершили мощный прорыв в спортивном беттинге. Аудитория игроков расширилась в несколько раз: ведь заключать пари теперь можно даже со смартфона – буквально на ходу, главное, чтобы был интернет. Но в плюсе вновь остаются букмекерские конторы, поскольку количество пока еще не перешло в качество. Недостаток действительно ценной информации приводит к тому, что начинающие бетторы быстро проигрывают свои депозиты и отказываются от дальнейшей игры. «Онлайн Букмекеры» эффективно решают эту проблему, помогая новичкам и продвинутым игрокам быть успешными в спортивных ставках и оставаться в плюсе на дистанции.

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Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Волейбол
UFC
Киберспорт
Бокс

Букмекеры по странам

Россия
Беларусь
Украина
Казахстан
Армения
Грузия

Отзывы игроков

Иван 10.04.2022 12:13
Expekt
1.00

Тоже самое просят пополнить 3 раза, не знаю что делать выведет ли потом,кто сталкивался помогите?

Артём 09.04.2022 23:49
Expekt
1.00

Александр, в итоге вам деньги вывели? У меня просто такая же ситуация, не знаю, что делать

sabirtrovskyi 08.04.2022 10:16
Parimatch
5.00

За более чем 3-х летнюю карьеру ставочника на спорт, букмекера ни разу не менял. В букмекерской конторе Париматч кз нравится линия, она достаточно широкая, а на многие матчи действуют крупные коэффициенты, позволяющие играть выгодно и получать хорошие прибыли. Не знаю...

Александр 05.04.2022 11:51
Expekt
1.00

Ужасный букмекер. После выигрыша ставки постоянно придумывают новые правила которые запрещают вывод имеющихся средств. Например, говорят чтобы вывести средства, нужно минимум три пополнения на аккаунте (минимальное пополнение 2000₽). После этого говорят ой, у вас новый...

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