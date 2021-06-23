Ставки и прогнозы на ЕВРО-2021

Регламент

Чемпионат Европы по футболу является крупным турниром для национальных команд континента, он проводится каждые четыре года. Евро-2020 должен был стать уже шестнадцатым таким соревнованием в истории. Пока не стал — не позволила пандемия коронавирусной инфекции. Турнир будет проведен летом 2021-го с учетом существующих рисков, однако название первенства не стали менять в интересах маркетинга.

Это первенство во многом будет первым, а возможно и определяющим для будущего мирового футбола. Евро-2020 — первый чемпионат, перенесенный по какой-либо причине.

Формат первенства

В розыгрыше чемпионата Европы по футболу 2020 примут участие 24 национальные команды. Это случится во второй раз в истории футбола. Болельщики снова смогут увидеть на турнире экзотические команды, которые еще недавно было сложно представить на футбольном форуме такого уровня.

Евро-2020 пройдет сразу в двенадцати городах. В УЕФА явно не предполагали, что эксперимент с расширением географии турнира совпадет с пандемией коронавируса. А это внесло дополнительные сложности в и без того сложный процесс организации первенства. Мы до сих пор не знаем, какой будет пандемическая обстановка в июне и июле (турнир пройдет с 11.06 по 11.07). Она может отличаться в зависимости от страны даже в пределах европейского континента.

В УЕФА уже предположили, что на матчи турнира будут пускать ограниченное количество зрителей. Скорее всего, на стадион допустят только граждан тех стран, в которых будут проходить конкретные поединки. Возможно, для стадии плей-офф сделают исключение, однако пока об этом ничего неизвестно.

Регламент Евро-2020

В турнире примут участие 24 европейские сборные, распределенные по шести группам. Задача каждой команды заключается в том, чтобы побороться за право выйти в 1/8 финала. Каждая из сборных сыграет на групповой стадии по три матча с каждым из соперников. За победу начисляется по три очка, за ничью дают один пункт, проигравшая сторона не получает ни одного балла за матч.

В случае если две команды из одной группы наберут равное количество очков, лучшая сборная будет определена по результатам личной встречи. Если и этот показатель окажется равным, в дело вступят разница забитых/пропущенных мячей и другие дополнительные показатели.

Вышедшие в 1/8 финала сборные определят участников четвертьфинала (26–29 июня), после 1/4 будут сыграны полуфиналы (2–7 июля), а 11 июля мы узнаем победителя чемпионата Европы по футболу 2020 года.