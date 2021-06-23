Ставки и прогнозы на ЕВРО-2021

На этой странице собрана вся необходимая информация для ставок на Чемпионат Европы по футболу 2020 (2021). Календарь турнира, расписание матчей, результаты игр, лучшие коэффициенты букмекерских контор и ставки на ЕВРО 2020. Перейдите на страницу матча, чтобы ознакомится с актуальными составами, прогнозами и статистикой команд. Делайте выигрышные ставки на ЧЕ-2020 вместе с экспертами портала «Онлайн Букмекеры».
Чемпионат Европы по футболу является крупным турниром для национальных команд континента, он проводится каждые четыре года. Евро-2020 должен был стать уже шестнадцатым таким соревнованием в истории. Пока не стал — не позволила пандемия коронавирусной инфекции. Турнир будет проведен летом 2021-го с учетом существующих рисков, однако название первенства не стали менять в интересах маркетинга.
Это первенство во многом будет первым, а возможно и определяющим для будущего мирового футбола. Евро-2020 — первый чемпионат, перенесенный по какой-либо причине.
Формат первенства
В розыгрыше чемпионата Европы по футболу 2020 примут участие 24 национальные команды. Это случится во второй раз в истории футбола. Болельщики снова смогут увидеть на турнире экзотические команды, которые еще недавно было сложно представить на футбольном форуме такого уровня.
Евро-2020 пройдет сразу в двенадцати городах. В УЕФА явно не предполагали, что эксперимент с расширением географии турнира совпадет с пандемией коронавируса. А это внесло дополнительные сложности в и без того сложный процесс организации первенства. Мы до сих пор не знаем, какой будет пандемическая обстановка в июне и июле (турнир пройдет с 11.06 по 11.07). Она может отличаться в зависимости от страны даже в пределах европейского континента.
В УЕФА уже предположили, что на матчи турнира будут пускать ограниченное количество зрителей. Скорее всего, на стадион допустят только граждан тех стран, в которых будут проходить конкретные поединки. Возможно, для стадии плей-офф сделают исключение, однако пока об этом ничего неизвестно.
Регламент Евро-2020
В турнире примут участие 24 европейские сборные, распределенные по шести группам. Задача каждой команды заключается в том, чтобы побороться за право выйти в 1/8 финала. Каждая из сборных сыграет на групповой стадии по три матча с каждым из соперников. За победу начисляется по три очка, за ничью дают один пункт, проигравшая сторона не получает ни одного балла за матч.
В случае если две команды из одной группы наберут равное количество очков, лучшая сборная будет определена по результатам личной встречи. Если и этот показатель окажется равным, в дело вступят разница забитых/пропущенных мячей и другие дополнительные показатели.
Вышедшие в 1/8 финала сборные определят участников четвертьфинала (26–29 июня), после 1/4 будут сыграны полуфиналы (2–7 июля), а 11 июля мы узнаем победителя чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Где делать ставки на ЧЕ-2021? – лучшие букмекерские конторы для ставок на Чемпионат Европы по футболу 2021. Рассказываем, где лучше делать ставки на Евро-2021, разбираем топовых букмекеров и прилагаем инструкцию для начинающих беттеров.
Как сделать ставку на ЕВРО-2021? – руководство по ставкам на Чемпионат Европы по футболу 2021 для новичков. Разбираем детально все этапы – от регистрации до оформления пари. А также полезные советы о том, как делать выигрышные ставки на ЧЕ-21.
Участники Евро-2020: итоги отборочного турнира
В отличие от предыдущих чемпионатов, абсолютно все команды проходили квалификацию. Двадцать команд получили путёвки в финальную часть через отборочный турнир Чемпионата Европы 2020 и еще четыре сборные выйдут на Евро через Лигу Наций – обладатели этих билетов определятся по итогам стыковых матчей.
Вышли с первого места:
Италия
Бельгия
Франция
Польша
Испания
Хорватия
Швейцария
Германия
Украина
Англия
Вышли со второго места:
Россия
Турция
Австрия
Швеция
Уэльс
Дания
Нидерланды
Португалия
Чехия
Финляндия
Делая ставки на это первенство, важно учесть, что лучший результат в отборе показали Италия и Бельгия, которые выиграли все свои 10 поединков. Также без поражений квалификацию прошли Украина, Дания и Испания. Золотая бутса отборочного раунда досталась англичанину Харри Кейну, который наколотил 12 голов.
Групповая стадия: шансы команд на выход в плей-офф Евро-2020
Выступление на футбольном форуме является пределом мечтаний для многих сборных. Команды десятилетиями пытаются пробиться на чемпионаты Европы и мира, и иногда это удается даже тем сборным, которые считаются заведомыми аутсайдерами. Показателен пример Латвии на Евро-2004: скромная команда сумела отобраться на первенство и не стала там безоговорочно худшей. Вспоминаются и Словения на Евро-2000, Венгрия и Австрия на первенстве 2016 года. Примеров не так уж мало.
Однако большая часть участников чемпионата Европы 2020 покинет турнир еще до 24 июня — первого дня отдыха после группового этапа. По отборочным матчам можно будет сделать первые выводы об участниках Евро. В раунд на выбывание пробьются самые достойные. Оценим шансы соперников и выделим явных фаворитов — сборные, которые намерены побороться за звание лучшей команды континента.
Ставки и коэффициенты на выход команд из группы A
Выход в плей-офф
1,04
1,55
1,67
1,72
Победа в группе
1,56
5,5
6,95
7,4
Сборная Италии остается фаворитом не только своего квартета, но и одним из мэйджоров первенства. Роберто Манчини создал машину, способную легко и изящно решать поставленные задачи, что особенно ценно после провала в отборе на ЧМ-2018. Изначально к назначению на пост алленаторе «Скуадры Адзурра» бывшего наставника питерского «Зенита» многие отнеслись скептически, но он в кратчайшие сроки преобразовал игру Италии и провел через сборную немало талантливых дебютантов. Шансы на выход Италии из группы оцениваются высоко. По прогнозам БК 1xBet оценивает их небольшим коэффициентом 1,04.
Манчини омолодил состав сборной Италии
Сборная Италии расцвела после прихода Роберто Манчини.
Вторую строчку разыграют Швейцария, Турция и Уэльс, шансы которых на выход в плей-офф примерно равны. Перспективы команды Владимира Петковича оценили коэффициентом 1,55. На турков можно поставить за 1,67, на валлийцев за 1,72. Швейцарцы в этом трио кажутся наиболее стабильной командой, но в то же время к ним относится выражение «выше головы не прыгнешь», что доказывают последние матчи команды. А вот сборные Турции и Уэльса способны на футбольный подвиг в отдельно взятом матче.
Группа В
Выход в плей-офф
1,1
1,3
1,4
3
Победа в группе
1,665
3,92
5,15
17
В этом квартете букмекеры и эксперты выделили безоговорочного лидера и главного аутсайдера. Любой болельщик с легкостью назовет эти команды. Подопечные Роберто Мартинеса, одного из самых недооцененных европейских тренеров, стабильно сильны в последние четыре года. Не так давно они продемонстрировали собственную состоятельность в матчах со сборной Англии и другими топ-соперниками. «Красные дьяволы» отлично выступили на ЧМ-2018, но на Евро-2020 готовы сыграть еще лучше. Талантливое поколение бельгийцев находится в самом расцвете сил, хотя относительно провалившегося в «Реале» Эдена Азара есть сомнения. Коэффициент на выход Бельгии в плей-офф у БК 1xBet составляет 1,1.
Шансы сборных России и Дании примерно равны. Скандинавы кажутся более классной командой, однако есть нюанс, который может оказаться козырем в борьбе парней Станислава Черчесова за выход в плей-офф. Датчан на Евро-2020 вывел Оге Харейде — команда выиграла в отборе четыре поединка и столько же сыграла вничью. Однако его контракт с местной Федерацией футбола завершился летом 2020 года, после чего Харейде принял «Русенборг». Сборную же возглавил молодой Каспер Хьюлманд. Коэффициент на выход Дании в 1/8 составляет 1,3, на Россию можно поставить за 1,4. Аутсайдером выступает Финляндия, у которой нет опыта борьбы на подобных турнирах. Коэффициент на ее выход в плей-офф составляет щедрые 3.
Группа С
Выход в плей-офф
1,04
1,35
1,45
4
Победа в группе
1,37
5,75
6,3
24
Свой фаворит есть и в третьем квартете. Несмотря на то что сборная Нидерландов не так давно сменила главного тренера, она остается одной из сильнейших команд континента. Пока дела у Франка Де Бура идут не столь хорошо, как хотелось бы болельщикам «Оранье», но футболисты под руководством этого наставника прибавляют от матча к матчу. Рональд Куман, который руководил сборной до Де Бура, принял вызов из Каталонии и разгребает проблемы «Барселоны». Ослабила ли эта замена Нидерланды? Определенно. Но еще есть время, чтобы свести негативные последствия от смены тренера к минимуму. На выход «Оранье» в плей-офф 1xBet дает коэффициент 1,04.
За вторую путевку поспорят Украина и Австрия. Преимущество на стороне «сине-желтых», благо, Андрей Шевченко уже давно руководит командой и знает, как заставить игроков прогрессировать. В его карьере еще не было матчей такого турнира, так что для легенды футбола важно проявить свои лучшие качества. Однако не стоит сбрасывать австрийцев со счетов. На Украину можно поставить за 1,35, коэффициент на вероятный успех подопечных Франко Фоды составляет 1,45.
А вот Северная Македония попала на турнир благодаря стечению обстоятельств и невероятной силе воли футболистов. Им рановато мечтать о плей-офф, важно продолжить набираться опыта. Коэффициент на парней Игора Ангеловски достаточно скромный — 4.
Группа D
Выход в плей-офф
1,02
1,25
1,85
2,45
Победа в группе
1,4
4
13
17
Создается ощущение, что ни одну из команд этого квартета не ждет «легкая прогулка». Сразу три сборные претендуют на выход в плей-офф и имеют на это все предпосылки. Однако и «ахиллесова пята» есть у каждой команды. Англия остается нестабильной силой. Безусловно, Гарет Саутгейт сумел поставить своим подопечным игру, а главное — научил их верить в собственные силы. Но «Три Льва» продолжают периодически проваливать важные матчи. 1xBet оценивает шансы на выход англичан в 1/8 коэффициентом 1,02.
У Хорватии затянулась смена поколений. Если на Евро-2020 команда Златко Далича квалифицировалась относительно спокойно, то дальше начались проблемы. Хорватам было тяжело в рамках отборочного турнира. Недавняя Лига Наций продемонстрировала, что у Модрича с Ракитичем и Манджукичем есть неплохая смена, потому и коэффициент недостаточно высокий — 1,25. Чехия же остается предельно крепкой европейской командой, способной осложнить выполнение задачи любому сопернику. Ярослав Шилгавы руководит Чехией всего несколько лет, но уже успел многого добиться с этим коллективом. На выход команды в плей-офф можно поставить с коэффициентом 1,85. В этой компании Шотландия кажется аутсайдером, но пару очков набрать все же попытается. На «Тартановых» можно поставить за 2,45.
Группа Е
Выход в плей-офф
1,03
1,45
1,55
3
Победа в группе
1,35
6,5
7
20
Сборная Испании переживает очередной расцвет, в команде много талантливой молодежи. Будущее «Красной Фурии» кажется безоблачным. Ее наверняка ждут новые трофеи. Подопечные Луиса Энрике постараются выиграть если не этот турнир, так следующий. Испанцы являются фаворитом своего квартета. Parimatch предлагает коэффициент 1,03 на их выход в плей-офф.
Роберт Левандовски провел один из лучших сезонов в карьере
Роберт Левандовски готов вести за собой на Евро-2021 сборную Польши.
Польша и Швеция сразятся за вторую путевку, и многое будет зависеть от умения этих команд не терять очки, «выцарапывая» победу. Вполне возможно, обладатель второго места решится в третьем туре группового раунда, когда поляков и шведов ждет очный поединок. Пока же Parimatch считает шансы славян более высокими: коэффициент на их выход составляет 1,45. На скандинавов можно поставить за 1,55.
Словакию тоже не стоит сбрасывать со счетов, эта команда может преподнести сюрприз. Но она считается аутсайдером квартета со скромным коэффициентом 3,0.
Группа F
Выход в плей-офф
5
1,06
1,1
1,37
Победа в группе
33
2,4
2,4
5
Стоит только посочувствовать сборной Венгрии, которой явно не по себе в этой группе. Мадьярам достался самый тяжелый жребий из всех возможных, так что их статусу аутсайдера удивляться не стоит. Впрочем, аутсайдер вовсе не обязательно станет «техническим спарринг-партнером». Однако Parimatch оценил шансы Венгрии коэффициентом 5,00.
Французы являются действующими чемпионами мира
Дидье Дешам приводил Францию к победе на Евро в качестве капитана, и теперь мечтает повторить достижение в ранге главного тренера.
Шансы Германии, Франции и Португалии примерно равны, тут сложно кого-то выделить. Пожалуй, подопечные Дидье Дешама являются наиболее стабильной командой, что они доказали в отборочном турнире. Действующие чемпионы мира спокойно прошли отбор на Евро-2020, а во втором розыгрыше Лиги Наций вышли в «Финал четырех» (вместе с Испанией, Италией и Бельгией). Коэффициент Parimatch на выход «Трехцветных» из группы составляет 1,1. Перспективы Германии немного лучше: 1,06. Подопечные Йоахима Лёва в Лиге Наций, по сути, провалились, но все еще выглядят достаточно грозно. В любом случае этого наставника в обозримом будущем сменит главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
На фоне двух этих сборных шансы Португалии на выход в плей-офф не так уж высоки. Не будем забывать, что, возможно, для Криштиану Роналду этот Евро наверняка станет последним, так что лидер «Ювентуса» выложится на поле. Вопрос в том, сколько матчей ЧЕ-2021 он сможет провести на высоком уровне. Коэффициент на выход лузитан в следующую стадию составляет 1,37.
Кто выиграет Евро 2021?
Большинство экспертов сходится во мнении, что перед стартом Евро-2020 наиболее содержательную игру демонстрируют Франция и Италия. Бельгия может если не выиграть турнир, то войти в тройку лучших команд.
Благодаря второму розыгрышу Лиги Наций «Трехцветные» смогли потеснить с первого места в списке фаворитов англичан. Команда Дидье Дешама кажется не просто мощной — создается ощущение, что в большинстве матчей она играет не в полную силу. Лидеры находятся в хорошей форме, за плечами есть опыт серьезных побед, в том числе и в матчах отборочного турнира Евро 2021. Смогут ли французы повторить успех команды Дешама, в которой он был капитаном, и выиграть Евро после чемпионата мира?
Подопечные Роберто Мартинеса стали сильнее со времен ЧМ-2018, на котором заняли третье место. Команда пробилась в «Финал четырех» Лиги Наций и неплохо выглядела в сражениях с англичанами. Де Брёйне, Лукаку и компания все еще в порядке, но время поджимает: «золотое поколение» не молодеет. Евро 2020 станет для команды одним из последних шансов выиграть титул.
Для подопечных Гарета Саутгейта континентальный форум станет практически домашним, ведь даже финал будет сыгран на «Уэмбли». Да, часто исторически «Три Льва» проваливают важные матчи крупных турниров, но им вполне по силам повторить подвиг ЧМ-1966.
Команда Роберто Манчини недавно продемонстрировала, что способна побеждать без потери качества игры даже под руководством ассистента главного тренера. Алленаторе переболел коронавирусом, но на силе его парней это не сказалось. «Скуадра Адзурра» продолжает прогрессировать, и пока непонятно, где предел сил ее футболистов
Для Йоахима Лева этот турнир может стать последним во главе Бундестим. Немец давно хотел попробовать силы в «Реале», и мадридцы вроде бы все еще не против такого варианта развития событий. В Германии Леву вроде бы и удалось провести смену поколений, но «закостенелость» убеждений тренера уже вредит команде. И все сильнее возгласы, требующие вернуть в заявку Мюллера. Цена любой ошибки очень высока.
Главный тренер Луис Энрике считается слабым звеном «Красной Фурии», но он далеко не так прост, как кажется некоторым аналитикам. Этот специалист умеет ставить атакующую, красивую и эффективную игру, что и продемонстрировали отборочные матчи Евро. Кадровый потенциал испанцев очень высок, так что стоит ждать от них хороших результатов на Евро-2020.
Действующие чемпионы Европы тоже входят в пул претендентов на золотые медали. За последние четыре года команда не стала сильнее, но и не просела слишком сильно. Роналду по-прежнему хорош и не менее эффективен, чем раньше. Он копит силы на финальный рывок в своей карьере, а партнеры по сборной готовы помочь звезде красиво уйти на пенсию.
Почти в каждой сборной есть признанный бомбардир, от которого ждут большого количества голов на крупных турнирах. Уже сейчас можно сделать ставку на игроков, которые могут стать наиболее результативными по итогам континентального первенства.
Молодая звезда мирового футбола, уже успевшая выиграть все трофеи во Франции и ощутить вкус сражения финала Лиги чемпионов. Форвард «ПСЖ» хочет большего, а потому чемпион мира наверняка сменит клуб по итогам текущего сезона. Лето этого года может стать определяющим в карьере Мбаппе, а сам он наверняка окончательно утвердится в роли ведущего европейского бомбардира. Ставки на француза продолжают расти.
Наиболее результативный игрок в команде Гарета Саутгейта проводит неоднозначный, но точно не провальный сезон. Его «МанСити» после вялого старта воцарился на первой строчке АПЛ, а сам Стерлинг периодически выдает игру мирового класса. За последние два года он стал больше забивать, так что «Золотая бутса» вполне может покориться британцу по итогам Евро-2020.
У поляка лишь один недостаток — талант партнеров по национальной команде явно не соответствует статусу самого голеадора. Сезон 2019/20 стал самым успешным в карьере опытного футболиста, который выиграл с «Баварией» все трофеи и был признан лучшим игроком года. Делая ставки на лучшего бомбардира, следует помнить, что поляку вполне по силам «настрелять» как минимум пять-шесть голов на Евро-2020. А уж если и команде будет сопутствовать успех, шансы Роберта на индивидуальную награду повысятся. Прогнозы сулят ему важную роль в предстоящем турнире.
Возраст сделал лидера сборной Португалии даже более эффективным футболистом. Теперь Криштиану точно знает, когда надо совершить впечатляющий рывок, как выбрать позицию для удара по воротам и принести своей команде победу при минимуме физических затрат. Он уже заявил, что постарается продемонстрировать на Евро-2020 лучшую игру в карьере, и у нас нет оснований не верить в этого бомбардира.
Прогнозы на чемпионат Европы-2021: какую БК выбрать и на что ставить
На портале «Онлайн Букмекеры» можно найти подробную информацию о ставках на континентальное первенство. При формировании прогнозов учитываются не аномальные показатели, носящие краткосрочный характер, а обоснованные и взвешенные мнения экспертов, выбирающих оптимальную тактику ставок по каждому конкретному спортивному событию.
Выбор букмекера для ставки на ЧЕ-2021
Чемпионат Европы по футболу станет центральным событием всего спортивного сезона, да и последних нескольких лет. Безусловно, в рамках этого первенства активизируется множество букмекерских контор, что может дезориентировать любого игрока. Важно изучить отзывы о компании, где будут сделаны ставки, а лучше воспользоваться услугами надежных и проверенных БК, список которых вместе с инструкциями по ставкам можно найти на портале «Онлайн Букмекеры».
Такие турниры, как ЧЕ-2021, предполагают множество разнообразных вариантов для того, чтобы сделать ставку. Коэффициенты на исходы поединков могут быть заниженными, поэтому стоит внимательно следить за появлением интересных акций и других бонусов для ставок на чемпионат Европы.
Необходимая информация по турниру, включающая бесплатные прогнозы экспертов на исход событий. По ходу первенства на портале «Онлайн Букмекеры» будет появляться и другая полезная информация, которая позволит сделать правильный выбор. Следите за обновлениями на портале и не упустите шанс сделать правильный прогноз.
Венгрия может удивить, и уже это сделала на этом турнире, сыграв вничью с действующими чемпионами мира Францией. После такого результата, сборная Германии должна подойти к матчу с полной ответственностью, к тому же победа важна и нужна. Германия сыграет на классе и опыте своих игроков, забьют парочку голов и засушат матч, это у них неплохо получается.
Битва действующих чемпионов, ЕВРО против ЧМ. Очевидно, шансы французов на успех повыше, но легким матч точно не будет, как и финал ЕВРО-2016. Интересно, насколько мотивированы будут игроки что-то доказать друг-другу. Португальцам больше нужны очки, Франция выход в плей-офф гарантировала, и главный тренер может дать игровое время игрокам ближайшего резерва.
Швеция играет на результат, складывается впечатления что эта сборная пока ещё не включалась на все 100%, а проходит групповой этап на минималках.
Польша может быть хотела так же, но в первой же игре сенсационно проиграли Словакии, но в матче с Испанией показали свою лучшую игру, и отобрали очки у фаворита.
В общем, интрига закручена на максимум. В решающей игре жду много борьбы в центре поля, голов много не будет.
Кажется, букмекеры переоценили Польшу и уже активно поправляют свои котировки. Сборная Швеции играет очень качественно, грамотно тактически и слаженно в построении своих атак. Польша может провалить матч против любого соперника, стабильности в результатах нету. В тоже время могут отобрать очки у Испании (1:1).
Венгрию ожидает серьезное испытание, и первая игра "на выезде", матч состоится в Германии.
Венгрия занимает последнее место в группе, в активе команды 1 пункт, добытый в матче с Францией. Ситуация такая, что Венгрию устраивает только победа, то есть команда может играть без ответственности за результат, они заведомо аутсайдеры и мало кто верит в их победу
Германия уверенно обыграла Португалию и набрала свои 3 очка, теперь вполне может и ничья устроить, учитывая что Португалия играет с...
Победа Шотландии, возможно даже сухая. Как по мне Шотландия более серьезный соперник для любой топ-сборной, матч с англичанами прямое тому доказательство, да и в проигранном матче с Чехией, Шотландия играла хорошо и агрессивно в атаке, много где удача была на стороне соперников.
Хорваты ровным счётом не показали пока ничего того, что от них ожидают, и вряд ли команда уже сможет собраться на последний матч, очень сложно поверить в такой исход. Букмекер это тоже понимает, и коэффициенты ближе к...
Поединки континентального первенства пройдут в двенадцати городах на двенадцати футбольных аренах. Самой северной точкой оказался Санкт-Петербург, а самой южной — Рим, который примет поединок-открытие турнира с участием сборных Италии и Турции. Самой вместительной ареной является лондонский «Уэмбли» (90 000 зрителей), самой компактной — «Хэмпден Парк» в Глазго (51 472). Хочется верить, что стадионы будут заполнены максимально, насколько это возможно. В прогнозах УЕФА — проведение поединков при частичной заполняемости.
Поединки турнира будут проведены в 12 странах. На каждой футбольной арене проведут четыре матча: по три на групповом этапе и еще один 1/8 или 1/4 финала. Наибольшее количество встреч примет английский «Уэмбли», где состоится и финал ЧЕ.
Расписание матчей Евро-2021 в Санкт-Петербурге («Газпром Арена»)
Открытие «Газпром Арены» состоялось в 2017 году. Стадион 67 800 зрителей. В Санкт-Петербурге пройдут три поединка группы В:
12 июня. Россия — Бельгия.
16 июня. Финляндия — Россия.
21 июня. Финляндия — Бельгия.
Помимо этого, 2 июля на «Газпром Арене» будет проведен один из четвертьфинальных матчей.
Стадионы, на которых пройдет ЧЕ
«Уэмбли» (Лондон)
Главная арена Великобритании. В 2003 году был полностью снесен стадион, которому на тот момент было 80 лет. На его место построили совершенно новый, современный комплекс. Арена заново открыта в 2007 году, она способна вместить до 90 000 болельщиков. В рамках Евро-2021 на «Уэмбли» пройдут семь матчей: поединки группового турнира, одна встреча 1/8, оба полуфинала и финал первенства.
«Альянц Арена» (Мюнхен)
Домашний стадион «Баварии» был открыт в 2005 году специально под Мундиаль-2006. Вмещает 75 000 болельщиков. Именно там сборная Германии проведет свои матчи группового турнира. Помимо этого, 2 июля в Мюнхене пройдет один из четвертьфиналов.
«Олимпийский стадион» (Рим)
Итальянские арены давно нуждаются в обновлении, и столичный «Олимпико», вмещающий 72 700 зрителей, не является исключением. Он был открыт в далеком 1937 году. Тем не менее, там пройдут поединки группового этапа и один четвертьфинал.
«Бакинский олимпийский стадион» (Баку)
Новая арена, которую открыли в 2015 году. Вмещает 68 700 зрителей. На этом стадионе будут сыграны три матча группы А, 3 июля там же пройдет одно из четвертьфинальных противостояний.
«Ференц Пушкаш» (Будапешт)
Стадион был открыт в 2019 году, рассчитан на 67 889 мест. Именно эта арена была достроена последней из всего списка стадионов, принимающих матчи ЧЕ. Были опасения, что венгры не уложатся в срок, но они не подтвердились. В Будапеште 23 июня свое противостояние проведут Португалия и Франция. Тут пройдут еще две встречи групповой стадии, а также один поединок 1/8 (28 июня).
«Национальный стадион Бухареста» (Бухарест)
Построен и открыт в 2011 году на месте старой арены «Лия Манолиу», признанной устаревшей. Вмещает 55 600 человек. Тут пройдут три встречи групповой стадии Евро-2021 и один матч 1/8 финала.
«Йохан Кройф Арена» (Амстердам)
Стадион 1996 года постройки вмещает 54 990 зрителей. Изначально назывался «Амстердам Арена», но в 2018 году получил имя легендарного нидерландского футболиста. К тому времени на стадионе завершилась модернизация. Арена примет три встречи группового этапа и поединок стадии 1/8.
«Сан-Мамес» (Бильбао)
Стадион построили в 2013 году через дорогу от старой арены с одноименным названием (она уже снесена). Вмещает 53 289 зрителей. В рамках чемпионата Европы-2021 арена примет три поединка сборной Испании на групповой стадии и один матч 1/8 финала.
«Хэмпден Парк» (Глазго)
Один из старейших стадионов континентального первенства. Был построен еще в 1903 году, последнее обновление провели несколько лет назад. Вместимость — 51 866 мест. Впервые примет поединки турнира подобного масштаба. Тут пройдут три матча групповой стадии турнира и поединок 1/8 финала ЧЕ.
«Авива» (Дублин)
Владельцем стадиона 2010 года постройки и вместимостью 51 700 зрителей является Ирландский регбийный союз. Возведен на месте «Лэнсдаун Роуд», который функционировал 1872 года. Арена примет три поединка группы Е и матч 1/8.
«Паркен» (Копенгаген)
Арена вместимостью 38 065 зрителей была открыта в 1992 году. Построен на месте «Идретспарка», работавшего с 1911 года. Одна из трибун той арены была сохранена вплоть до реконструкции 2007 года. На стадионе пройдут три поединка группы В, 28 июня тут состоится матч 1/8.
Все победители чемпионатов Европы
Всего было проведено пятнадцать континентальных первенств Европы. Действующим чемпионом является сборная Португалии, а самый первый турнир в 1960-м году выиграла национальная команда СССР.
Германия – 3 титула
Франция – 2 титула
Чехословакия – 1 титул
Португалия – 1 титул
Дания – 1 титул
Испания – 3 титула
СССР – 1 титул
Италия – 1 титул
Нидерланды – 1 титул
Греция – 1 титул
Наиболее титулованными сборными являются Германия и Испания, в активе которых по три комплекта золотых наград. «Красная Фурия» стала единственной командой, которая побеждала на Евро два раза подряд. Две победы на счету сборной Франции. Самыми неожиданными триумфаторами первенства становились Дания в 1992 году и Греция в 2004 году. Рекордсменом по проигранным финалам являются советские и немецкие футболисты (три матча). На счету Италии и Югославии по два проигранных финала.
Талисман и логотип Евро-2020
Официальным талисманом чемпионата Европы по футболу стал парнишка по имени Скиллзи (почти как Скоулзи). В переводе с английского skills означает «навыки», так что будем надеяться на то, что маскот повлияет на игру звезд европейского футбола. Болельщикам нужны зрелищность и красота на поле.
Скиллзи стал талисманов чемпионата Европы-2020
В УЕФА представили маскотом Евро-2020 пареньком по имени Скиллзи.
Призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020
Каждому участнику соревнования гарантирован доход в 9,25 миллиона евро. К этому можно заработать по 1,5 млн евро и 750 тысяч евро за каждую победу и ничью на групповом этапе соответственно.
Команды, вышедшие в 1/8, получат по два миллиона евро. Четвертьфиналистам гарантированы еще 3,25 миллиона евро. За полуфинал УЕФА вознаградит сборные премией в размере 5 миллионов евро. Финалист получит семь миллионов, а победитель турнира — десять миллионов евро.
За выход в финальную часть каждая сборная получит 9.25 млн.евро.
Проход в 1/8 финала – 2 млн., 1/4 финала – 3,25 млн., полуфинал – 5 млн.евро.
Победа на групповом этапе принесет 1.5 миллиона, а ничья – 0.75 млн.евро.
Победитель заработает дополнительно 10 миллионов евро, а финалист – 7 млн.
Таким образом, максимальная сумма, которая может упасть на счет будущего триумфатора Евро-2020 – это 34 миллиона евро.
Англия — Германия, Швеция — Украина и другие пары 1/8 ЕВРО-2020
6 часов назад
Новости
Дайджест ЕВРО-2020, день тринадцатый: групповой этап позади
6 часов назад
Ставки на спорт
Ставки и прогнозы на 25 июня
8 часов назад
Прогноз / Кубок Америки
ОЗ: 2.25
Чили
Парагвай
Иван Беленцов
В пятницу 25 июня в Бразилии на стадионе "Имени Манэ Гарринчи" состоится...
10 часов назад
Получи 130$ от 1xBet по промокоду!
Бонус
$130
Промокод
Прогноз / Кубок Америки
Ф2 (-1.5): 1.76
Боливия
Уругвай
Иван Беленцов
В пятницу 25 июня в Куябе на стадионе "Пантанал" состоится поединок 4-го тура...
11 часов назад
Комментарии / Словакия - Испания 23.06.2021 19:00
Антон
"Сборная Словакии не допустит крупного поражения." - ох уж эти прогнозисты...
11 часов назад
Комментарии / Германия - Венгрия 23.06.2021 22:00
Дмитрий Безсонов
Сценарий-утопия: Венгрия побеждает Германию, а Франция разбирается с...
12 часов назад
Комментарии / Дайджест ЕВРО-2020, день двенадцатый: Хорватия проснулась, Англия пока нет
Дмитрий Безсонов
Эффективность сборной Англии впечатляет, а вот остальные показатели удручают....
12 часов назад
Текст был скопирован в буфер обмена
Сообщение с информацией об использовании Cookie
Для реализации услуг и функций нашего сайта, а также для сбора данных о том, как посетители взаимодействуют с ним, мы применяем в том числе и файлы cookie. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием нами таких инструментов.
Комментарии
Сделал ставку на матч Украина- Северная Македония. Надеюсь сборная Украины выиграет в этой игре ( матче), Северная Македония новичок в таких международных турнирах и выглядит немного бледнее украинцев))) Хотя, есть не большой процент, что македонцы могут быть "темной лошадкой").
Ходили с сыном на матч, мне кажется, я смотрела больше на болельщиков, чем на саму игру. Но надо отдать должное игрокам - не тормозили игру, играли с желанием и верой в победу. Каждый матч бы так проходил и тогда футбол стал бы любим всеми.
Валерий Гресь, погода в Бухаресте стабилизировалась, +23 по Цельсию и нет дождя
Интересно как завтра украина сыграет с македонией.Эти команды упрямые.Бельгия конечно победит и думаю будет финал : бельгия и португалия. Кто-то из них станет чемпионом.
Хоть сборная Хорватии не та, что на ЧМ в России, но это по-прежнему сильная и опытная команда с игроками высочайшего уровня. Да, Чехи показали себя неплохо в первом туре, но думаю против Хорватов у них нет шансов от слова вообще) Считаю, чистая победа Хорватской сборной, за такой коэффициент, просто подарок! Всем Удачи!
Из сегодняшних матчей особняком конечно стоит Россия Финляндия. У России нет права на ошибку, поэтому ставку на победу России с коэффициентом 1,68 считаю вполне рабочей и оправданной. Самый непредсказуемый результат на сегодня, по моему мнению Турция Уэльс, мой прогноз ничья..
Что грузим на матч Финляндия Россия? Думаю "обе забьют" самое то.
Конечно, за последнее время сборная Северной Македонии из слабого противника превратилась в достаточно сильного соперника, чему свидетельствует их прохождение в финальную часть Евро-2021. Но, даже несмотря на это, я считаю, что сборная Украины сможет вернуться домой с победой
В матче Италия-Щвейцария буду болеть за Швейцарию, и даже очко уже было бы хорошим результатом на выигрыш. Я верю, что у них есть все шансы пройти в следующий раунд, даже не смотря на то, что игра будет проходить в Риме - на стадионе противника.
Жду матч Хорватия Чехия будет не предсказуемая игра. Не скажу что Чехия и крепкая команда, но Хорваты фаворит. Сделает ли реванш Чехия ?
Жду сегодняшнего матча! Матч Турция и Уэлс. Турция должна победить, так как там играют великие футболисты. Если Турция также изучит все тактик и противников, как это было с Россией и Нидерландами. Вся Азия будет ждать своего кумира Бурак Йылмаза. Будем надеется, что тренер выпустит его на поле. Буду ставить на Турцию!
Ставлю ставки на матч Украина - Северная Македония. Болею за Украину, так как Македония какие-то новички
Поздравляю, кто ставил на выигрыш Португалии в матче со сборной Венгрии. Ваши прогнозы сбылись. Я бы назвал этот матч кошмаром 10 минут для сборной Венгрии. Игра была ровной, ну с некоторым преимуществом португальцев. И досадный рикошет на 84 мин сломил венгров и они получили 3 гола. Нелогичный матч, но ведь за это нам и нравится футбол.
Смотрел сегодня матч Германия — Франция. Немцы вообще ничего не показали! Йоахим Лев зря не ушёл с поста главного тренера после провального чемпионата мира 2018 года.
Модрич просто красавец, какой же гол забил, и в такой нужный момент матча
Ждем матча Чехия - Англия и очередного выступления Шика. Весь вопрос - с какого места англичане собираются выходить в плей-офф.
Флик надеюсь исправит ситуацию в сборной Германии, как он это сделал с Баварией. Ну а пока германия не может претендовать на титул, аутсайдер среди фаворитов
Не перестает бомбить от игры Португалии, ну как можно с таким составом катать столь УГ. Блин, ну одна из самых креативных средних линий и играет столь уныло. Надеюсь все оправдает результат, иначе и не знаю для чего это мучение. P\S Ну сыграй ромбом, не прессингуй слишком высоко, чтобы Криш не выпадал, но в забросы играть при живых Бруно и Силве та еще тактика(((
Вчерашняя игра сборной Украины оставила двоякое впечатление. Сначала шикарный первый тайм без шансов для Северной Македонии, а вот после перерыва игра на удержание едва не стоила победы. Не понравились пижонские замашки лидеров типа Малиновского. Но все-таки выиграли. Теперь будет очень интересное противостояние с Австрией. Уверен , что ни одна из команд не хочет дальше по сетке попасть на Италию. Думаю, что австрийцы будут играть на ничью, чтобы выйти с третьего места и избежать попадания на Италию. А вот Украине избежать встречи с итальянцами уже не получится. Думаю на Украина - Австрия можно смело ставить на ничью.
Cмотря на игру Украины в матче с Македонией, а также на игру Австрии с Нидерландами, могу сделать смелое предположение, что будет очень напряжённая борьба с кучей фолов и карточек. Думаю, много голов не будет, не больше 2 и также не думаю, что будет явный перевес в игре. Прогнозирую ничью.
Хотелось бы увидеть в финале сборную Украины. Особенно после их матча с Нидерландами. А если эта мечта осуществится, то при таком коэффициенте можно отлично поднять)) Украина - вперед!
Наметилась тенденция, по которой гранды не очень уверенно проводят вторые матчи на ЕВРО-2020. Посмотрим, коснется ли это утверждение сборной Англии в матче против Шотландии
В матче Финляндия-Бельгия думаю, что все таки победу одержит Бельгия, так как Россия обыграла Финляндию, да и бельгийцы не плохо показали себя на поле, будем ждать)
Сегодня будет интересный матч Хорватия с Чехией, мне кажется тут кроется интрига, обе команды сильные.
Россия-Финляндия. После этого матча я убедился, что сборная Россия одна из слабейших на этом Евро.Если они так продолжат играть то они не смогут занять второе место и выйти(про третье я молчу).Куда делась сборная России 2018 года, которая была на ЧМ?
С большим волнением смотрели матч "Дания-Бельгия" , не ожидали такого события! Каков накал болельщиков, болельщики Дании, конечно же , будут считать героями своих игроков независимо от результата!
"Ставлю ставки на Украину-Северную Македония. Болею за Украину, потому-что Северная Македония новички." - А я просто болею за Украину, они показали неплохой футбол, сильный характер и волю к победе!
После череды не очень "удачных" игр, сегодня Украина столкнется с Македонией. И пускай вторые выглядят на фоне бравой команды Шевченко менее впечатляюще, однозначного прогноза дать не могу - на все воля случая. Не стоит забывать и боевой дух, ведь как известно - более слабый противник заставляет людей становиться самоуверенными, а это прямая дорожка к проигрышу. Одним словом - жду победы, в надежде, что в этот раз родная команда уж точно не подведёт.
2 тур больше порадовал чем 1, хотя бы из-за того, что не было обидного поражения России, и серьезных травм (я про Эриксона). Болеем за наших, вперед!!!!
В сборной России нападение относительно неплохое, а вот при игре в защите полный бардак, надеюсь что выйдут с группы.
Болею за нашу сборную!!!!после поражения3:0-они не упали духом!-и в следующем матче выиграли-Молодцы ребята!!!игра непредсказуемая,всё может быть!!!
После матча Италия — Швейцария стало абсолютно понятно, какой настрой и какие амбиции у сборной Италии. Невероятно сильная линия атаки и максимально дисциплинированная оборона делают эту команду фаворитом чемпионата.
Единственный матч на сегодня в котором я уверен, это Украина- Македония. Украина просто обязана побеждать. И кэф на победу достойный.
Меня удивил матч Нидерланды-Украина несколько дней назад... при такой игре и за результат не стыдно, хотя сначала показалось, что играл только наш вратарь... Всё тащил, но ошибки защиты зарешали. А гол Ярмоленко один из самых красивых за всю историю футбола, как по мне.
Очень хочется, чтобы ливни в Бухаресте не испортили поединок Украины и Северной Македонии. Техничным футболистам обычно тяжело на мокром поле. Да и риск травм возрастает...
Нас ожидает очень интересный чемпионат. Пока что выделяется несколько команд, способных бороться за титул. Лично для меня, фаворитами являются Франция и Италия. Остальные команды пока не проявили себя стоящим образом.
Одним из претендентов на победу считаю сборную Италии, ранее они славились скучной игрой, в чемпионате евро 2020 мы наблюдаем интересный атакующий футбол с их стороны, игроки Берарди неплох, Келини которому уже 37 лет смотрится на уровне и приносит пользу команде.
Тоже буду ставить на победу Украины, раз на победу Северной Македонии высокие коэффициенты ставки, значит большая вероятность, что победит Украина. Будем болеть за успех Украины.
Надеюсь, что Россия всё же одержит хоть какую-нибудь победу, финнов обыграть должны, хоть в футболе.
После поражения Турции в матче с Италией со счетом 3:0, им будет ой как не просто отыграться. Однако буду все же ставить на Уэльс, так как турецкая футбольная команда довольна молода. Ну или в крайнем случае ожидать ничью.
Вполне заслуженно Германия впервые в своей истории проиграла стартовый матч Евро. Все по делу, в защите не было той надежности, игрок оформил нелепый автогол, нет той дисциплины что раньше была характерна этой сборной. В атаке действовали "сухо" и банальными подходами к воротам Франции вообще не удивили
Жду сегодняшнего матча! Матч Турция и Уэлс. Турция должна победить, так как там играют великие футболисты. Если Турция также изучит все тактик и противников, как это было с Россией и Нидерландами. Вся Азия будет ждать своего кумира Бурак Йылмаза. Будем надеется, что тренер выпустит его на поле. Буду ставить на Турцию!
Завтра Украина просто обязана брать 3 очка и отгрузить в ворота Северной Македонии минимум 3 мяча! Очень жаль, что я буду на работе в это время и следить за матчем смогу только в текстовом режиме! Кто вообще ставит матч на 16:00?
Сегодня ночью смотрел матч Франция Германия,могу сказать одно, Франция сейчас самая сильная сборная мира.Германия мне вообще не понравилась,а Киллиан как всегда был на высоте.
Очень жду матча России с Финляндии обе команды достаточно хорошо себя показали) Хотя Россия в последние матчи и особо не впечатляла игрой надеюсь сегодня она себя покажет!!
Жду победы Украины над Северной Македонией. Хотя в предыдущем матче Украина проиграла, прогнозируют, что победа будет за Украиной!
Итак, первый тур позади. Количество сюрпризов конечно зашкаливает. Сегодня ставлю на победу Финляндии - думаю, после немного горькой победы над Данией они постараются доказать, что она была не случайной. Они хорошо выглядят на поле, продуманная игра, командные действия. Они могут доказать, что достойны этого турнира, что они не аутсайдеры своей группы.
Вот как раз сборная Франции в матче с Германией не впечатлила - очень обидно за немцев, забить себе же единственный гол. Да и Португальцы не впечатлили - все-таки заметен возраст Роналду, а под него, похоже, вся игра была выстроена. Так что ожидаем в финале и победителем андердога.
На самом деле пока что неожиданностей для меня не было, Россия проиграла и это было предсказуемо вполне. Бельгийцы молодцы, видно результаты, раньше они были ни о чем просто.
На самом деле пока что неожиданностей для меня не было, Россия проиграла и это было предсказуемо вполне. Бельгийцы молодцы, видно результаты, раньше они были ни о чем просто.
Чувствую, что в сегодняшнем матче выиграют Итальянцы. Мнения на этот счет конечно очень разные, но я думаю, что Швейцария им не противник.
Думаю, что еще могут быть сюрпризы по итогам группового турнира. Не все смогут реализовать свой потенциал и выйти в плей-офф.
Франция—Германия — 1:0 Французы как настоящие рысаки, скорость потрясает и от этого игра становится интереснее. Счёт по игре. Думаю что немцы только раскачиваются. Я уверен что ещё финал этих двоих будем смотреть.
Я ставлю только на Россию. Россия победит!!Они стали играть в 10000 раз лучше . Финам я думаю подрасслабиться надо и уступить нам. Вообще ждем матча, наши уйдут сегодня с победой.))))
Жду с предвкушением сегодняшний матч (Финляндия - Россия). Я почти на 100% уверен в исходе что Россия проиграет и поставил на Финляндию. Но всё равно интересно посмотреть как наши сыграют на этот раз. Для меня будет шоком если они победят.
О, этот страшный эпизод с Эриксоном. Очень драматические моменты... В любом случае, удачи сборной Дании. Надеюсь эта ситуация еще больше поможет сплотить команду. Ребята смогут пережить и это поражение, и травматическую ситуацию. Здоровья Эриксону и всем остальным футболистам.
Прогноз от djofaartu на матч Франция Германия оказался верным. Игра вышла крайне интересной и все решил один автогол немецкого защитника. Хотя Франция и забила еще дважды но оба раза из явного положения вне игры.
В матче Германия-Франция французы показали себя как и подобает действующим чемпионам. Хотя и немцы разыгрались ко 2 тайму и начали продавливать соперников. Решающим стал автогол в ворота сборной Германии ещё на 20-й минуте встречи. Конечно, немцам обидно. Но ещё пара голов в их ворота, которые, правда, не защитали, доказывают мастерство французкой сборной. Если честно, ожидал более зрелищного футбола.
Бельгия за несколько лет вырастило то поколение, которое должно ставить новые рекорды и разгромить финнов. Ставлю на её победу!
Мне кажется победят Французы несмотря на то что Букмекеры в них не верят и дают такие коэффициенты. Хотя и ничья возможна.
Думаю, что завтра Финляндия с Россией сыграют результативную ничью. Италия выиграет у Швейцарии. А вот в матче Турция — Уэльс может быть всё что угодно! Так что лучше не ставить на этот матч!
Нахожусь в ожидании предстоящего матча Россия-Финляндия. По прогнозам Финляндия является аутсайдером, потому что у неё нет опыта борьбы на подобных турнирах. Но всё равно волнительно за нашу Россию. Раз фины одержали победу над датчанами, то и нам не стоит расслабляться. Думаю сегодняшний матч будет зрелищным. Россия вперёд - победа ждёт!!!
Финляндия это соперник, который нам по зубам в принципе. Можно полагаться при продавливании обороны на мощь Дзюбы. Он умеет это делать, это игра для него. Игра подходит для сборной России. Плюс ко всему финны наверняка изберут оборонительную тактику, так как они трезво оценивают свои силы. Если они отстоят ничью, то они уже фактически решают вопрос о выходе из группы. Именно поэтому я думаю, что победа сборной России состоится. Победа сборной России чистая, если вы осторожный человек или победа с форой -1, если вы верите в соотношение сил как это делаю я, выбор за вами.
Смотрю на Берга напали только так. Вот это неожиданность, хех. Было бы удивительно, если бы промахнулся Ибрагимович, но Берг всегда был таким. Деревянный, неуклюжий и тем не менее вызывается в сборную на протяжении долгих лет. Как Дзюба, только ниже ростом. Пользователей, которые ему уже чуть ли не смерти желают и лишения гражданства требуют не поддерживаю, конечно, но как будто никто не ожидал?))
Сегодня итальянцы по-любому победят швейцарцев, ставлю на победу. Манчини молодец, я с ним уже победил в матче с турками. Италия вообще станет чемпионом в этом году, а я с ними подниму нормально денег.
С одной стороны очень хочется чтобы Испания обыграла Словакию и Украины вышла в плей-офф. Но с другой что там делать подопечным Шевченко? Они по физухе выглядят абсолютно ужасно. Очень странно, как итальянские тренеры не смогли справиться с банальной физической подготовкой команды на Евро. Может быть команды из бывшего СССР вообще не могут играть без скажем так "помощи"?
Ух ты, какой матч впереди. Португалия - Франция. Действующие чемпионы мира против действующих чемпионов Европы. И в 2020 году в двух играх был забит единственный мяч. Даже интересно, откроют ли счет.
Третий матч Хорватии дал понять, порох в пороховницах ветеранов ещё есть, Модрич был великолепен, как и Перешич неплох.
Англию не критикует только ленивый.очередная победа над Чехами с минимальным счетом..но с другой стороны, в графе пропущенных 0.
"Клетчатых" с победой, и вполне заслуженным вторым местом, хотя заставили понервничать, но игра против Шотландии была хорошая, ставка тренера на атаку сыграла, 3 гола забили.
Вылет России не провал, это вполне ожидаемый сценарий
Есть ощущение, что в группе с Англией, Шотландией, Чехией и Хорватией может случиться серьезная неожиданность!
Черчесов аут, пора покидать пост главного тренера.. ждем когда Курбан Бердыев появится в сборной и наконец-то что-то поменяет на лучшее.
Черчесов аут, пора покидать пост главного тренера.. ждем когда Курбан Бердыев появится в сборной и наконец-то что-то поменяет на лучшее.
Ничья хорватов с шотландцами дарит Украине плей-офф уже сегодня.
"За державу обидно" конечно (в смысле за Россию), но еще из группы может чудом выйти Украина и тогда даже соперник может быть попроще, чем Италия, которая попалась Австрии. Все еще может быть и всем нам будет, за кого поболеть!
Дания красавчики! Вот это поворот. Теперь в плей-офф сыграют первый матч с Уэльсом, будет интересная игра, в которой Дания будет фаворитом
Молодцы парни сборной Украины, отлично сыграли я и ожидал такой игры все круто!
В матче против Северной Македонии Де Бур может выпустить ближайший резерв. Но не скажется ли это на игровом тонусе основы?
Россия может играть лучше, по идеи в третьем матче должны уже показать свои сильные стороны, матч то решающий
Удачи команде Андрея Шевченко!
Австрия очень хорошо прессингует как команда, одна из лучших по этому показателю на ЕВРО-2020. Украинцам тяжело играть против таких сборных, посмотрим как справятся
Сегодня игра Украина-Австрия, я на стороне Украины в Европе, считаю, что это идеальная команда, и они сегодня сыграют отлично.
Очень интересен прогноз на матч Украина Австрия от djofaartu в обзоре. Аргументы приведенные действительно должны позволить Украине пройти сегодня Австрию и спокойно выйти из группы, где явный фаворит Голландия.
Сегодня буду переживать за результат матча Россия Дания. Рискну поставить на ничью, во первых верю в команду и стараюсь поддержать таким образом, во вторых уж слишком игроки сборной Дании само уверены (судя по интервью прессе), обычно такое к добру не приводит.
Украина - Австрия будет интересно посмотреть. Каждой команде нужны очки, да и по силам примерно равные составы
Украина сегодня обязательно должна побеждать Австрию, хотя расклад очень интересный - если выйти со второго места, налетят на Италию, если с третьего, есть шанс на кого-то вроде Словакии или Польши. С другой стороны, если проиграть, можно вообще никуда не выйти) Пишут, что котировки на эту игру постоянно скачут и есть информация о договоренности команд на ничью. Тогда если Россия проиграет Дании, то уже никуда не выйдет.
Хорватия - Шотландия будет интересный матч, выиграет тот - кто будет лучше в реализации созданых моментов, у Шотландии с этим пока большие проблемы..Хорватия может и выиграть
Александр Биленко, отличная новость! Значит, ничто не помешает Украине и Австрии показать свой лучший футбол
У сборной Италии отличный шанс взять максимум очков на групповой стадии ЕВРО-2020, хотя Уэльс довольно хорош. Впрочем, "Скуадра Адзурра" идет на рекорд.
Интересный, конечно, завтра день. Очередной проходной соперник для итальянцев и примерно равный матч между швейцарцами и турками. Ждем 21-го.
carimoff.m, ты прав игра сборной Португалии вообще не впечатляет..но мне кажется это их стиль и такая задумка, на минималках пройти весь турнир
Мбаппе очень сильный парниша, его остановить очень трудно..настоящий чемпион
Поставлю-ка я на гол Мбаппе, пора таланту проявить себя голом не из оффсайда))
Хуже немцев играет только сборная Англии)) Криштиано забьет свои очередные голы, один конечно же с пенальти
хоть сегодня должен быть интересный футбол, все матчи перспективные на голы и интригу, даже венгры обещают дать бой
Англия очень слабые,а вот франция просто в отличном форме болею за них
Сегодня афиша матчей поинтереснее, с нетерпением жду сенсации в матче Испания - Польша
Франция очень мощно смотрелась, думаю их не остановить.Но и Италия с Нидерландами порадовали,а вот Англия пока слабые. Я болею за францию)
Лука Модрич, сыгравший просто отлично, реально помог своей команде, сыграть вничью с Чехией.
Оставить комментарий